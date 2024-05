San Donato, incidente sulla Paullese: le auto prendono fuoco. Salve le persone a bordo

San Donato (Milano), 31 maggio 2024 – Prima il tamponamento, poi le fiamme. È quanto accaduto in mattinata sulla Paullese, all’altezza di San Donato, in direzione di Crema.

Poco dopo le 11, in prossimità del semaforo di via Gela, si è verificato un tamponamento fra due auto. In seguito all’urto, uno dei veicoli ha preso fuoco e le fiamme si sono propagate in breve tempo anche all’altro mezzo. Le vetture sono andate distrutte, mentre gli occupanti sono riusciti ad uscire in tempo dai rispettivi abitacoli. Per uno dei due, un 24enne, si è ritenuto opportuno un ricovero in ospedale, in codice verde, per accertamenti.

Rilevato dalla polizia locale di San Donato, l’incidente ha richiesto l'intervento dei vigili del fuoco per domare le fiamme. Sul posto anche i carabinieri e il soccorso sanitario con ambulanza ed elicottero. Benché non fosse l'ora di punta, non sono mancati i contraccolpi sul traffico della Paullese.