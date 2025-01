San Donato, dopo le frasi sessiste contro Schlein la consigliera Stefania Bruschi si scusa: “Starò più attenta”

San ​​​​​​Donato Milanese (Milano), 10 gennaio 2025 – Da donna e consigliere comunale, mi scuso se la mia battuta ha scosso tante coscienze: non era certamente mia intenzione e in futuro presterò la massima attenzione”. Fa ammenda Stefania Bruschi, la consigliera comunale di San Donato, esponente di Fratelli d’Italia, che, nel commentare su Facebook un post del suo capogruppo consiliare Guido Massera in merito alle violenze di Capodanno in piazza Duomo a Milano, si è lasciata andare ad allusioni sessiste, ironizzando sul fatto che nessuno violenterebbe Elly Schlein.

"Non volevo offendere”

“La frase, di per sé – prosegue Bruschi - non voleva di certo essere offensiva nei confronti del segretario nazionale del Pd e delle donne in generale, ma é stato uno sfogo in reazione a tutti gli episodi di criminalità che avvengono sempre sotto il silenzio della sinistra, così come il post originale riportava”. “Siamo certi che la collega Bruschi abbia ben compreso la lezione e continuerà la propria attività di consigliere comunale con la correttezza ed il rispetto che contraddistinguono il gruppo di Fratelli d’Italia”, questa la chiosa di Massera. Il partito della Meloni ribadisce la presa di distanza dall’accaduto anche attraverso il presidente e il vicepresidente provinciali, Guglielmo Villani e Pino Pozzoli: “Ci dissociamo totalmente dal contenuto di quel messaggio – rimarcano -. Prendiamo atto delle scuse, che sono il minimo, e terremo monitorata la situazione. Un episodio del genere non dovrà accadere più; in caso contrario, il partito interverrà anche attraverso i Probiviri”.

L’epilogo

Episodio chiuso? Sembrerebbe di sì, ma le reazioni non sono mancate neppure nella giornata di ieri. Il segretario del Pd di Milano-Metropolitana Alessandro Capelli e il collega di San Donato Alessandro Grillo ribadiscono che si è trattato di “espressioni violente, che veicolano sessismo e cultura dello stupro. Perciò abbiamo chiesto una presa di posizione politica, non contro la consigliera, ma contro questo linguaggio” “Condanno fortemente le parole di Stefania Bruschi – ha detto Gina Falbo, consigliera comunale della lista Insieme per San Donato –. Parole violente e gravi, specie se si pensa che sono state proferite da una donna verso un’altra donna”. Anche tra i cittadini, in molti hanno bollato come eccessive e gratuite le affermazioni all’indirizzo della Schlein.

Non è la prima volta che la segretaria del Pd viene fatta oggetto di allusioni sessiste. Insulti e frasi ingiuriose si sono registrate in più occasioni anche all’indirizzo della premier Giorgia Meloni. Espressioni da condannare, a prescindere dall’orientamento politico delle persone che ne sono il bersaglio.