"Frasi sessiste contro la Schlein". Il Pd: Fratelli d’Italia si scusi

"Anche nuda, lei non la violenta nessuno!" Una battuta? Questa affermazione, riferita alla segretaria del Pd Elly Schlein e accompagnata da un’altra frase con espliciti riferimenti sessuali, sempre rivolta alla leader nazionale dei "dem", ha sollevato un putiferio politico a San Donato (e non solo), dove la sezione locale del Partito democratico ha chiesto a tutte le forze politiche di prendere le distanze e condannare quel commento, vergato dalla consigliera comunale di Fratelli d’Italia Stefania Bruschi. Il caso è esploso ieri, quando non è passata inosservata la chiosa di Bruschi, eletta con la lista civica San Donato Futura (la stessa del sindaco Francesco Squeri) e poi confluita in Fratelli d’Italia, a un post comparso sul profilo Facebook del capogruppo sandonatese di Fratelli d’Italia Guido Massera. In quel post Massera sottolinea "il silenzio assordante" di Schlein e del sindaco di Milano Giuseppe Sala rispetto alla vicenda delle ragazze belghe molestate in piazza Duomo a Milano e degli insulti alle forze dell’ordine, da parte d’immigrati di seconda generazione, durante la notte di Capodanno. Episodi sui quali, a detta di Massera, non è stata spesa alcuna parola da parte della sinistra. Tra i commenti c’è anche quello di Stefania Bruschi. Un’espressione giudicata da più parti eccessiva e volgare.

"Un attacco sessista e vergognoso contro la nostra segretaria Elly Schlein. Chiediamo immediatamente pubbliche scuse e una condanna esplicita immediata dei dirigenti milanesi di Fratelli d’Italia", dichiara Alessandro Capelli, segretario del Pd di Milano Metropolitana. "Quanto scritto è semplicemente vergognoso. Ci auguriamo che Fratelli d’Italia decida di condannare queste parole e prendere una netta distanza - ribadisce il segretario sandonatese del Pd Alessandro Grillo -. Chiediamo a tutte le forze politiche di esprimere un giudizio di condanna".