Salvò centinaia di bambini ebrei. In un film la storia di Nicholas Winton

In biblioteca a Vimodrone apre la vetrina tematica sulla Shoah e venerdì 31 l’associazione Cineforum e il Comune dedicano una serata a Nicholas Winton, l’uomo che salvò centinaia di bambini ebrei dallo sterminio, la sua storia è diventata un film initolato “One life“. Appuntamento alle 20.45 in sala “David Sassoli“ (ingresso libero). "Il valore della memoria risiede nel quotidiano, nella lotta contro l’indifferenza e tutte le forme di discriminazione", il messaggio dell’amministrazione in occasione della ricorrenza. Da ieri a venerdì in biblioteca "ci sono a disposizione libri e risorse per stimolare la riflessione e approfondire l’olocausto". L’obiettivo è "rendere vivo il ricordo di quel tempo e trasmetterlo a tutti, in particolare ai ragazzi e ai giovani", dice il sindaco Dario Veneroni. Insieme ai volontari ha scelto la pellicola dedicata a uno degli eroi che hanno messo a rischio la propria vita "senza voltarsi dall’altra parte per aiutare tanti innocenti".

Bar.Cal.