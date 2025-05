Saluti romani. La pg chiede la condanna

La sostituta pg Olimpia Bossi ha chiesto la conferma in secondo grado delle condanne, del luglio del 2023, a 4 mesi a carico di 13 esponenti dell’estrema destra per manifestazione fascista, reato previsto dalla legge Scelba, per aver fatto saluti romani, dopo la cosiddetta "chiamata del presente", il 29 aprile del 2018 al corteo, che si tiene ogni anno, in memoria di Sergio Ramelli, militante del Fronte della Gioventù ucciso da un commando di Avanguardia Operaia nel ‘75. Il processo, davanti alla quarta penale della Corte d’Appello, è stato aggiornato all’udienza dell’11 luglio, quando interverranno i difensori. Con la sentenza di condanna dei 13 imputati il Tribunale aveva considerato assorbito l’altro reato contestato dai pm, ossia l’incitamento "alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali".