Salone, weekend di apertura al pubblico

Il Salone del Mobile apre al pubblico oggi e domani, ultimi giorni per visitare i padiglioni a Rho Fiera. Se quindi siete a caccia del pezzo di arredamento made in Italy questa è l’occasione per girare fra gli stand dove è stato allestito il meglio della produzione del Belpaese.

Per chi invece vuole immergersi anche nell’arte, gli spazi di Euroluce accolgono quattro mostre e le costellazioni curate da Beppe Finessi e progettate dallo studio Formafantasma. In particolare è da vedere la mostra di Helene Binet “Natura, tempo e architettura“, a cura di Massimo Curzi (padiglione 11). Originale anche l’esposizione “Fiat Bulb. La sindrome di Edison“ a cura di Martina Sanzarello.

Una mostra che rende omaggio alla classica lampadina a incandescenza: una storia contemporanea fra arte e design. Infine al padiglione 9 c’è Maurizio Nannucci con la sua installazione di arte contemporanea così ampiamente citata dalla presidente del Salone del Mobile, Maria Porro. E stasera alle 17 ci sarà anche la cerimonia di premiazione delle aziende espositrici che hanno partecipato a 30, 40, 50 edizioni del Salone Internazionale del Mobile ed Euroluce.