Milano, 7 aprile 2019 - Torna anche quest'anno l’appuntamento dedicato al design e all’arredamento: a Milano è tutto pronto per Salone del Mobile e Fuorisalone 2019. L'edizione numero 58 è dedicata a Leonardo da Vinci ed è un modo intelligente e per niente banale per celebrare l'estro vinciano nella sua lungimiranza e complessità. A 500 anni dalla scomparsa, infatti, Leonardo è un punto di riferimento ancora attuale per i designer e i progettisti di oggi. Questo omaggio all'ingegno rappresenta poi la dimensione in cui si muove ed evolve il Salone, una manifestazione apprezzata in tutto il mondo che interpreta sempre al meglio lo spirito di Milano e il tempo in cui viviamo.

SALONE DEL MOBILE - Il Salone del Mobile 2019 si svolgerà nel polo espositivo di Fiera Milano Rho da martedì 9 aprile fino a domenica 14 aprile, e se l’edizione 2018 con più di 435mila visitatori di tutto il mondo è stata da record, quella di quest’anno sicuramente lascerà il segno. L’evento comprende 5 settori distinti, organizzati su una superficie espositiva di oltre 205mila metri quadri, con più di 2.350 espositori, di cui 550 designer presenti con tutte le novità e le proposte solo per il SaloneSatellite. Il Salone del Mobile si divide in due macro categorie: Salone Internazionale del Mobile e il Salone Internazionale del Complemento d’Arredo. A loro volta, queste due macro categorie sono divise in tre tipologie stilistiche: Classico, Design e xLux. Dato che si tratta di manifestazioni biennali, quest’anno saranno visitabili anche Euroluce e Workplace3.0. Sarà possibile visitare l’esposizione da martedì 9 aprile fino a domenica 14 aprile. Se i primi giorni saranno dedicati solo agli addetti ai lavori e agli operatori del settore, nel weekend il Salone del Mobile 2019 spalancherà le porte anche al pubblico di appassionati. Gli orari di apertura sono per tutte le giornate dalle 9.30 alle 18.30.

FUORISALONE - Il Fuorisalone, durante la Milano Design Week, è diventato un evento “diffuso” ormai a carattere internazionale, sia per la provenienza dei progettisti da tutti il mondo, che dei suoi visitatori. Le persone riempiranno le strade della città e dei principali distretti, da Brera a Tortona, da Lambrate a Isola. Quest’anno il tema scelto dall’amministrazione è la sostenibilità, che ha dato vita alla creazione di temi fortemente impattanti. Inoltre alle classiche bandierine identificative dei distretti (TUTTI I DISTRETTI DEL DESIGN), saranno presenti eventi diffusi, quelli di DOS – Design Open’ Spaces. Per la prima volta nella storia della Milan Design Week, infatti, il Comune si rende protagonista, mettendo a disposizione alcuni spazi dimenticati, affinché possano essere ri-conosciuti, usati e restituiti alla città. Molti anche gli appuntamenti organizzati fuori dai distretti (EVENTI DA NON PERDERE).

TRENORD - Diversi i modi per raggiungere l'area espositiva. Ma la via più comoda si conferma anche quest'anno quella di Trenord: i viaggiatori potranno raggiungere l’esposizione con biglietti andata/ritorno a 4,40 euro da Milano e a 13 euro da tutta la Lombardia a bordo delle oltre 260 corse dirette alla stazione di Rho Fiera – 200 il sabato e la domenica. E il treno si conferma il mezzo più comodo anche per andare agli eventi del Fuorisalone, grazie alle 24 stazioni servite dalle corse Trenord nella città di Milano. Trenord ha predisposto un potenziamento dei servizi di informazione e assistenza ai viaggiatori. . Anche gli eventi e le manifestazioni del Fuorisalone potranno essere comodamente raggiunti in treno, grazie alle 24 stazioni nella città di Milano servite dal Passante ferroviario e dalle linee regionali di Trenord.