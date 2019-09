Milano, 13 settembre 2019 - Previsti per domenica deviazioni e rallentamenti in città di tram e bus. Il 15 settembre torna infatti la nona edizione della Salomon Running Milano 2019, l'urban trail più partecipato d'Italia, che quest'anno prevede quattro percorsi diversi, tutti con partenza e arrivo a City Life. Per permettere il passaggio degli atleti, dalle ore 8.30 alle ore 12.30 circa, i tram e i bus che transitano in prossimità del percorso subiranno rallentamenti e deviazioni. In merito ATM consiglia di usare principalmente le metropolitane per pianificare gli spostamenti in città e avverte di considerare maggiori tempi di percorrenza e attesa alle fermate.

Ma vediamo nel dettaglio le deviazioni delle linee:

LINEA 1 - Dalle 8:30 alle 11:45. Fa servizio su due tratte tra Greco-Centrale FS M2 M3 e Roserio-Lagosta. Non passa da Turati M3, Montenapoleone M3, Cordusio M1, Cadorna M1 M2, corso Sempione.

LINEA 2 - Dalle 8:30 alle 11:30. Fa servizio su due tratte tra Negrelli-Duomo M1 M3 e Bausan-Roserio. Non passa da via Montello, Lanza M2, Cordusio M1.

LINEA 4 - Dalle 8:30 alle 12. Fa servizio tra Parco Nord e piazzale Cimitero Monumentale, passando per via Ceresio, Monumentale M5. Non passa da Lanza M2 e Cairoli M1.

LINEA 10 - Dalle 8:30 alle 11:30. Fa servizio su due tratte tra piazza 24 Maggio-Segesta M5 e Greco-Lunigiana. Non passa da Conciliazione M1, corso Sempione, Monumentale M5, Garibaldi FS M2 M5, piazzale Principessa Clotilde.

LINEA 12 - Dalle 8:30 alle 11:30. Fa servizio su due tratte tra Molise-Monte Velino passando da Crocetta M3, viale Umbria, piazzale Cuoco e Roserio-Bausan. Non passa da Lanza M2, Cordusio M1, Duomo M1 M3, via Bramante e via Legnano.

LINEA 14 - Dalle 8:30 alle 11:30. Fa servizio su due tratte tra Lorenteggio-Duomo M1 M3 e Cimitero Maggiore-Maciachini M3. Non passa da Lanza M2, Cordusio M1, via Bramante e via Legnano.

LINEA 19 - Dalle 8:30 alle 11:45. Fa servizio su due tratte tra piazza Castelli- piazzale Lagosta non passando da piazza Prealpi, piazza Firenze, Domodossola M5, corso Sempione e tra Lambrate FS M2-piazza Fontana.

LINEA 33 - Dalle 8:30 alle 11:45. Fa servizio tra Lambrate M2 e viale Lunigiana passando da via Galilei, via Filzi, via Ponte Seveso. Non passa da Garibaldi FS M2 M5, piazzale Lagosta.

LINEA 43 - Dalle 8:30 alle 11:30. In entrambe le direzioni devia tra via Piero della Francesca e via Melchiorre Gioia, passando da Monumentale M5 e Garibaldi FS M2 M5. Non passa da Moscova M2, Turati M3 e Repubblica M3.

LINEA 48 - I bus non fanno servizio dalle 9:20 alle 12:30.

LINEA 57 - Dalle 8:30 alle 11:30. Fa servizio tra Quarto Oggiaro e largo Medici. Non passa da Lanza M2 e Cairoli M1.

LINEA 58 - Dalle 8:30 alle 11:30. Fa capolinea provvisorio in Boccaccio/Cadorna FN M1 M2 invece di via Minghetti.

LINEA 61 - Dalle 8:30 alle 11:30. In entrambe le direzioni devia tra corso Monforte/Mascagni e Pagano M1, passando da Conciliazione M1.

LINEA 68 - Dalle 7:30 alle 13. In entrambe le direzioni devia tra Conciliazione M1 e piazza Giulio Cesare, passando da Buonarroti M1 e Pagano M1.

LINEA 78 - Dalle 9:20 alle 12:30. In entrambe le direzioni devia da via Silva a piazza Caneva, passando per via Albani, piazza Stuparich, via Serra, piazza Firenze, via Cenisio. Non passa da Portello M5.

LINEA 94 - Dalle 8:30 alle 11:30. Fa regolare servizio tra Carducci/Cadorna FN M1 M2 e via Moscova/largo Donegani (capolinea provvisorio in via Moscova 1 dopo via Manin). Non passa da Moscova M2 e Porta Volta.