Sala e stanze, 2 camerieri per l’albergo di lusso

Cameriere/a room service albergo lusso, 1 postoSede di lavoro: Milano (zona centro). Codice offerta Afolmet: 94251. Contratto: determinato finalizzato indeterminato, full time su turni. La risorsa, per albergo di lusso con servizio di ristorazione, si dovrà occupare di preparazione carrelli e consegna ordini servizio in camera (room dining) in camere ospiti e appartamenti di servizio, spiegazione piatti ordinati in camera, conservazione attrezzature e utensili reparto, supporto ritiro scorte necessarie. Retribuzione: Ral 21.500/23.500 euro con mensa aziendale.

Cameriere/a di sala albergo lusso, 1 postoSede di lavoro: Milano (zona centro). Codice offerta Afolmet: 94248. Contratto: determinato finalizzato indeterminato, full time su turni. La risorsa, per albergo di lusso con servizio di ristorazione, si dovrà occupare di rispondere richieste e necessità ospiti garantendo accoglienza personalizzata, gestione rango assegnato, supporto attività giornaliera reparto food & beverage. Retribuzione: Ral 21.500/23.500 euro con mensa.

Per informazioni sulle offerte: Afolmet.it