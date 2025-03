Urbanistica sotto inchiesta, i costruttori “bloccati” incontrano il sindaco Beppe Sala: cosa si sono detti?

Milano – Bocche cucite, nessuna dichiarazione ai cronisti in attesa fuori da Palazzo Marino. Una decina di costruttori, sviluppatori di progetti di rigenerazione urbana finiti al centro di inchieste della Procura di Milano sulla gestione dell'urbanistica in città, hanno incontrato il sindaco Giuseppe Sala e l'assessore Giancarlo Tancredi.

L’incontro

Una interlocuzione durata circa un'ora e mezza, il primo summit convocato da Palazzo Marino per aprire un confronto sulla spinosa questione delle inchieste e dei cantieri bloccati.

I nomi dei costruttori

Tra i partecipanti rappresentanti di società come Bluestone, Green Stone, il gruppo francese Nexity costruttore delle Residenze Lac sotto sequestro da luglio che nei giorni scorsi aveva aperto per la prima volta all'ipotesi di una riparazione, anche economica, 'sanando' alcune delle irregolarità emerse dalla inchieste dei pm Petruzzella, Filippini e Clerici sui presunti abusi edilizi.

Nei giorni scorsi Sala e Tancredi avevano già incontrato rappresentanti del comitato delle famiglie acquirenti di appartamenti in palazzi già realizzati o non ancora costruiti finiti al centro di indagini, che chiedono risposte sul loro futuro.

La vigilia

"Venerdì vedrò alcuni dei costruttori che hanno realizzato o che devono realizzare, appartamenti dove ci sono famiglie che sono in attesa, che magari hanno già messo i soldi – aveva detto Sala alla vigilia del vertice –. Non so proprio che tipo di soluzione si possa trovare, però mi sembra giusto in questo momento coinvolgerli, farò un primo incontro con loro. Poi ovviamente allargheremo alle famiglie e spero anche alla Procura o ai loro rappresentanti".