Sala accelera sulla sicurezza: "Più vigili di sera in certe zone"

Ascoltare le parure delle donne con appositi focus group, migliorare il coordinamento tra tutte le forze di polizia e, soprattutto, "rafforzare la presenza dei vigili su specifiche aree del territorio milanese e nelle ore serali e notturne (la stessa cosa mi auguro avvenga per le Forze di Polizia)". A tre settimane dalla nomina dell’ex capo della Polizia Franco Gabrielli come suo delegato a Sicurezza e Coesione sociale, il sindaco Giuseppe Sala, con un post su Facebook, annuncia che il Comitato strategico composto da lui, da Gabrielli e dagli assessori Marco Granelli (Sicurezza) e Lamberto Bertolè (Welfare) ha deciso di "avviare le prime azioni, su tre fronti", quelli da cui siamo partiti. Il primo cittadino, preventivamente, respinge le critiche di coloro che gli rinfacciano di aver ignorato il tema della sicurezza in città: "Non c’è mai stata in noi nessuna sottovalutazione o inconsapevolezza del problema. Non a caso ho impostato la mia seconda campagna elettorale sulla promessa di aumentare l’organico della Polizia locale di 500 unità. E le assunzioni stanno avvenendo come da programma".

Ma torniamo ai tre fronti aperti dal sindaco. Sala spiega che l’ascolto delle donne è "un’attività già partita in tutti i Municipi. Ho chiesto al Comitato che siano rapidamente attivati dei focus group con donne di varie età, di vari quartieri, di varie estrazioni sociali". Il secondo fronte riguarda "un più efficace coordinamento tra tutte le forze di Polizia, a cominciare dalla gestione congiunta degli esposti dei cittadini e dei comitati. È impossibile gestire la sicurezza se le denunce dei cittadini non diventano la base comune (pur nell’ambito delle rispettive competenze) delle diverse forze dell’ordine tramite una verifica veloce ed efficace dei singoli fatti denunciati".

Il terzo fronte – continua il numero uno di Palazzo Marino – "è la messa a terra di azioni visibili sul territorio cittadino. Sulla base dell’ascolto, dell’esame delle situazioni critiche e della collaborazione tra le forze dell’Ordine dobbiamo ora rafforzare la presenza dei Vigili su specifiche aree del territorio milanese e nelle ore serali e notturne". La frase seguente contenuta nel post ("la stessa cosa mi auguro avvenga per le Forze di Polizia") è chiaramente rivolta al Governo, al prefetto e al questore, perché – come Sala ha ripetuto a più riprese – la gestione della sicurezza in città riguarda solo in piccola parte il Comune e la Polizia locale. Sala, infine, conclude che "c’è tanto da fare, ma è tanta anche la nostra volontà e la nostra determinazione nell’assicurare a tutti le condizioni per una vita sicura in una città equa e accogliente".

In mattinata, invece, a margine di un appuntamento a Bisceglie, Sala ha annunciato l’intenzione di "invitare gruppi di persone dei vari quartieri a Palazzo Marino". Un modo per avvicinare il Comune ai milanesi che abitano in periferia.