Sagra patronale tra moto e mercatini

Ieri sera la processione con la statua di Maria, e oggi è il momento della festa. Molte iniziative nel programma della sagra patronale di Bellinzago Lombardo, che ha come cuore il parco di viale Lombardia, e si apre, dopo le Messe della mattina, con una serie di eventi in sequenza. Alle 9,30 uno dei più attesi, il tradizionale motogiro "Bellin’moto" (nella foto), che vede ogni anno una grande partecipazione. Dalle 10 aprirà i battenti il mercato di prodotti alimentari a chilometro zero, insieme a numerosi stand di associazioni e di hobbistica. Sempre in mattinata si terrà il battesimo della sella per i più piccini a cura dell’associazione Loi Park. Nel pomeriggio Truccabimbi, mercatino per i bambini e, attesissima, la tradizionale scalata al Palo della Cuccagna, prevista per le 17. Seguirà un apericena a cura della Pro Loco, la festa si chiude con una serata di ballo latinoamericano.