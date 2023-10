Sacco del secco “cifrato”. E la differenziata è schizzata al 75%

Il cambiamento non è stato semplice. Ci sono voluti incontri, banchetti, volantini, assemblee pubbliche. Tutto per spiegare il nuovo metodo della raccolta differenziata puntuale, cioè con il sacco del secco "cifrato" in modo da separare il più possibile i rifiuti e aumentare la percentuale di raccolta differenziata. Dopo le prime difficoltà, ecco il traguardo: da gennaio ad agosto, la percentuale di raccolta differenziata in città è arrivato al 75% (+7,78%), oltre la media dei Comuni lombardi che invece si ferma al 65%. A inizio 2023, Cesano partiva dal 67,92% di raccolta differenziata: per l’Amministrazione non era abbastanza e ha pensato di introdurre, a giugno, il sistema della raccolta puntuale, con i sacchi numerati e dati a ogni famiglia. Gli incivili, che buttano tutto insieme sono diminuiti, anche se ci sono stati periodi in cui i contenitori nei condomini adibiti alla raccolta del secco erano strapieni, per il mancato rispetto del regolamento.

"Il sistema di raccolta puntuale - commenta l’assessore all’Ambiente Marco Pozza (nella foto) - sta già iniziando a dare i suoi effetti. Scende la produzione di rifiuti e cresce la percentuale di differenziata, senza dimenticare la lotta all’evasione tributaria. Pur con delle inevitabili difficoltà di gestione, vista anche la fase sperimentale, sono soddisfatto di come i cesanesi stiano rispondendo. La transizione ecologica deve passare attraverso le azioni dei singoli e c’è la volontà di farlo. Dobbiamo continuare a spingere con la comunicazione - conclude l’assessore Pozza - ed essere accanto a quei cittadini che faticano a comprendere certe logiche e nello stesso tempo a proporre azioni forti contro chi viola le regole". In ultimo, con un’ordinanza dirigenziale sono state apportate delle modifiche al regolamento, come l’orario di esposizione dei rifiuti (su richiesta dei cittadini) e l’introduzione di sacchi condominiali per i rifiuti di spazzamento e cestini. Francesca Grillo