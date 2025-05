Sacchi per la raccolta rifiuti a portata di mano. Distributori pronti in piazza Martiri delle Foibe

Novità in arrivo per i cittadini di Turbigo: da oggi, in piazza Martiri delle Foibe, accanto alla casetta dell’acqua, sarà installato un distributore automatico di sacchi per la raccolta differenziata della plastica e dei rifiuti organici. Il servizio sarà attivo a partire da lunedì prossimo e consentirà a tutte le utenze domestiche e non domestiche di ritirare i sacchi in qualsiasi momento della giornata, grazie alla collocazione del distributore su suolo pubblico e al suo funzionamento continuo, 24 ore su 24. Per accedere al servizio, basterà utilizzare la propria tessera sanitaria o la carta d’identità elettronica intestata al contribuente registrato per la tassa rifiuti, a condizione che i pagamenti siano in regola. Il limite massimo di erogazione è di un rotolo al mese per ciascuna tipologia di sacco: un rotolo di sacchi gialli per la plastica e un rotolo di sacchi in mater-bi per l’umido.