"Sacchi e scope a Cesano Boscone: "Diamo il buon esempio"".

Una lezione di civiltà ai tanti vandali che sporcano il quartiere Tessera, abbandonando in ogni angolo rifiuti, anche ingombranti, senza preoccuparsi dell’ambiente e del decoro della zona. La squadra si è formata in fretta e decine di persone hanno aderito all’appello dell’associazione Comitato Quartiere Tessera, con il patrocinio del Comune. "Diamo insieme il buon esempio - hanno sottolineato i partecipanti - il quartiere siamo tutti noi". Attrezzati con scope, sacchi e guanti (donati dalla ditta San Gervaso Iren che oggi ritirerà tutti i rifiuti), i cittadini si sono rimboccati le maniche e hanno raccolto di tutto: carrelli, biciclette, sacchi con dentro immondizia mista, bancali e tanto altro ancora, abbandonato in ogni angolo. All’opera, c’erano anche gli operai di MC restauri che hanno rinunciato al giorno di riposo (stanno lavorando alle facciate del quartiere, per gli interventi del superbonus, nda.) per dare una mano al quartiere. "Una sperimentazione - racconta Sara Todaro della storica latteria - e un messaggio per incoraggiare i cittadini a riappropriarsi del proprio quartiere combattendo l’inciviltà". Il Tessera, infatti, è sempre stato al centro delle polemiche per la presenza di incivili che abbandonano i rifiuti. A peggiorare la situazione, ora, c’è anche la rivoluzione della raccolta con i contenitori che si aprono con la scheda personale. E non tutti stanno seguendo le regole, e i sacchi si impilano fuori dai container, creando ulteriore disagio. Fr.Gr.