Ruspe in azione, l’ex cinema Eden lascia spazio al centro per l’autismo

La memoria cede il passo al sociale e al futuro, ruspe in azione, giù il vecchio cinema e teatro parrocchiale Eden: al suo posto sorgerà il primo grande Centro residenziale e diurno per l’autismo. Erano annunciate e puntualmente sono incominciate in settimana le operazioni di demolizione del vecchio cinema, attaccato alla chiesa parrocchiale, in pieno centro, legame profondo con il passato per tanti vapriesi. All’intervento assistono ogni giorno molti cittadini: malinconia per un pezzo di passato cancellato, ma anche consapevolezza dell’importanza di ciò che sorgerà. "Vaprio non sarà più lo stesso senza l’Eden", commentano in tanti. Tanta nostalgia "nel veder demolire uno spazio al quale sono legati i ricordi di tanti di noi". Ma fiducia: "Il futuro dello spazio Eden sarà di grande utilità per tante famiglie". A un possibile progetto di ripristino del polo culturale si mise mano qualche anno fa, senza esito.

Nel frattempo l’ipotesi di una rinascita dell’area in chiave sociale prendeva corpo a Inzago, nella sede della cooperativa Punto d’Incontro dove già è operativo, denominato "Centro Van Gogh", un centro diurno per ragazzi autistici. Idea, un progetto di massima e un primo soggetto finanziatore, la Fondazione Bfz onlus, capitanata dall’imprenditore vapriese Franco Baroncini, padre di una disabile a lungo in carico alla Punto deceduta qualche anno fa. Due anni fa circa l’avvio dell’iter, non semplice, e delle trattative con Comune e parrocchia. Poi il via libera. Sulle ceneri dell’ex cinema sarà costruito un polo all’avanguardia per l’autismo con 20 posti di residenza e 30 di centro diurno, approccio innovativo e ambulatori. Un’operazione da 5 milioni di euro: saranno finanziati in parte dalla Fondazione, parte con i bonus e parte con una campagna di raccolta fondi che, spiegano i promotori dell’intervento, sarà lanciata in corso lavori, anche con un’assemblea aperta alla cittadini..Monica Autunno