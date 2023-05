Rubati gli aiuti per i più poveri

Hanno rubato ai poveri. A una associazione che, da anni, è impegnata sul territorio per aiutare e sostenere i bisogni primari delle famiglie che sono in carico ai servizi sociali o che si rivolgono direttamente alle parrocchie e alla Caritas sestese in cerca di aiuto. Nei giorni scorsi, la San Vincenzo De Paoli di Santo Stefano ha subìto un furto nella sede che è anche usata come deposito per lo stoccaggio di pacchi viveri che vengono distribuiti a chi è in difficoltà. "Siamo ancora tutti molto provati e rattristati, insieme a don Roberto Davanzo", ha commentato Rosalia Polli, responsabile della Conferenza San Vincenzo De Paoli di Sesto San Giovanni nella parrocchia di Santo Stefano. I volontari si sono da subito rimboccati le maniche per organizzare una raccolta straordinaria mirata dei prodotti che servono per ricreare le scorte, che sono state portate via nella notte, e continuare quindi a dare assistenza ai sestesi bisognosi. Nella sede di via Giovanni D’Arco, infatti, vengono preparati pacchi alimentari che arrivano poi a 76 famiglie, per un totale di oltre 200 persone sostenute. Ogni settimana, il giovedì dalle 14,15 alle 16,30, la onlus distribuisce ciò che ci viene consegnato dai supermercati, mentre una volta al mese viene assegnato il pacco completo con tutti i prodotti del banco alimentare.

L’associazione raccoglie prodotti non deperibili come olio d’oliva, tonno e legumi in scatola, conserve, caffè, the, marmellata, biscotti, fette biscottate, oltre a detersivi e prodotti per l’igiene personale e per l’infanzia. "Abbiamo subìto danni non indifferenti. Arrivando in sede abbiamo subito capito che la situazione era seria: la porta di ingresso era stata scardinata e tutto era sottosopra". I ladri hanno portato via tutto: generi alimentari e non, destinati agli assistiti della onlus. "Erano le scorte che avevamo preparato con cura per la distribuzione straordinaria di giugno in vista della chiusura del centro nei mesi di luglio e agosto". Dai locali sono stati rubati anche un tosaerba e una macchinetta del caffè con le cialde. Laura Lana