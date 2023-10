Ruba un cappellino in negozio e fugge. Bloccato dalla polizia

Ha rubato un cappellino all’Ovs in corso San Gottardo sabato poco dopo mezzogiorno e ha cercato di uscire senza pagare Ma l’uomo, marocchino di 52 anni, che per fuggire ha anche spintonato la direttrice e una commessa del negozio, è stato bloccato dai motociclisti Nibbio della Questura e arrestato per tentata rapina impropria. Stessa sorte per un romeno di 35 anni che è entrato da Primark in via Torino e ha tentato di scappare dopo aver rubato e indossato degli indumenti, minacciando poi l’addetto alla sicurezza