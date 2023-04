Ruba un anello d’oro in una casa Bloccato dall’agente fuori servizio

Pensavano ormai di averla fatta franca, dopo aver rubato in un appartamento e aver scavalcato la recinzione esterna dello stabile per scappare. I loro movimenti sono stati però notati da un poliziotto libero dal servizio, che è riuscito a bloccare e arrestare uno dei due ladri, poi identificato per un cileno di 33 anni. Alle 21 di venerdì, il sovrintendente di polizia, appena uscito dalla palestra, si è accorto che due uomini stavano scavalcando il cancello di un palazzo di via Caracciolo, in zona piazza Firenze, e si è fermato subito per capire cosa stessero facendo; uno di loro impugnava una spranga di metallo.

A quel punto, il poliziotto si è avvicinato e si è qualificato come appartenente alle forze dell’ordine, ma i due sono scappati verso via Aosta. A quel punto, il sovrintendente si è messo all’inseguimento di uno dei due, il trentatreenne di origine cilena, riuscendo a fermarlo dopo una rincorsa di alcune centinaia di metri, all’angolo tra via General Govone e via Principe Eugenio. Nel frattempo, sono arrivati i colleghi dell’Ufficio prevenzione generale della Questura, da lui stesso avvisati nel corso dell’intervento.

Gli agenti di via Fatebenefratelli hanno ricostruito l’accaduto, appurando che poco prima il trentatreenne e il complice, ancora ricercato, erano entrati nell’appartamento di proprietà di una donna di 55 anni, che in quel momento non si trovava in casa, e avevano rubato un anello e un bracciale in oro. Il cileno è stato arrestato per furto in abitazione. Ora è caccia al secondo uomo, che è riuscito ad allontanarsi, approfittando della superiorità numerica rispetto all’inseguitore: non è escluso che abbia lasciato tracce del suo passaggio all’interno dell’appartamento preso di mira in via Caracciolo.