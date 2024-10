Ruba portafogli a un’anziana, denunciata

La donna, un’anziana di 89 anni, residente a Trezzano, era intenta a fare la spesa in un supermercato. Mentre prendeva l’uva dal banco ha lasciato alle sue spalle il carrello, vicino a lei, con la borsa infilata nello scomparto utilizzato per far sedere i bambini piccoli. È stata questione di pochi attimi: una donna si è avvicinata, si è coperta le mani con il suo zaino e ha sfilato il portafoglio dalla borsa dell’anziana per poi uscire con calma dal supermercato. Appena si è accorta del furto, l’89enne si è rivolta alla polizia locale che ha raccolto la denuncia e si è messa subito sulle tracce della ladra. Grazie agli approfondimenti degli agenti guidati dal comandante Antonio Festa, svolti anche con l’analisi dei filmati registrati dalle telecamere del supermercato e dagli occhi elettronici del Comune, gli operatori sono riusciti a individuare la responsabile che, nel frattempo, si era già liberata del borsello. La 29enne di origini bulgare è stata denunciata e dovrà rispondere del reato di furto con destrezza: è risultata avere altri precedenti, sempre per furti messi in atto con le stesse modalità. Francesca Grillo