Ruba in cantiere e tenta estorsione: 43enne in manette

Manovale appena assunto in un cantiere edile in Brianza, ruba materiale e poi chiede soldi al titolare per la restituzione. L’uomo, 43 anni di Bollate, aveva risposto a un annuncio di lavoro su subito.it pubblicato da una ditta di Milano che cercava nuovi operai per un cantiere a Brugherio. Una volta assunto ha trafugato materiale edile (per un valore di 5mila euro), chiedendo al datore di lavoro, per la restituzione, il pagamento di 500 euro e minacciando ritorsioni in caso di rifiuto. La vittima, invece, si è rivolta ai carabinieri della compagnia di Monza che hanno pedinato il 43enne e lo hanno arrestato per estorsione a Milano in flagranza all’appuntamento per la consegna dei 500 euro. Il blitz è scattato durante le fasi dello scambio: i militari sono intervenuti bloccando il manovale. Il 43enne, su disposizione della Procura di Milano, è stato condotto in carcere in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto. Fermato denunciato per ricettazione anche il complice, un 46enne del luogo. Il materiale rubato è stato restituito al legittimo proprietario.Mon.Gue.