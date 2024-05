Ruba borse alle turiste. In manette

La Squadra Mobile, durante un servizio di prevenzione, ha notato un uomo che, dopo aver seguito con attenzione alcuni stranieri in piazzale Loreto, è salito sul bus 91 per scendere in via Sammartini nei pressi di un albergo.

Pochi minuti dopo, l’uomo ha visto arrivare una coppia che, con trolley al seguito, è entrata in uno stabile: intrattenutosi pretestuosamente nei pressi delle cassette postali si è avvicinato alla donna e, dopo averle rivolto la parola con l’intenzione di distrarla, con un gesto fulmineo si è impossessato della sua borsa di colore blu che la stessa, una turista australiana di 46 anni, aveva adagiato sulla scala al suo fianco. Immediatamente dopo, è uscito di corsa dall’atrio dello stabile ed è scappato verso via Tonale ma è stato immediatamente bloccato e perquisito dai poliziotti che lo seguivano. La donna è tornata in possesso della sua borsa che conteneva vari effetti personali, la patente di guida, due carte di credito, 35 euro e 420 dollari australiani in contanti. L’uomo, un cittadino algerino di 52 anni senza fissa dimora e con numerosi precedenti di polizia, è stato arrestato.

Sempre venerdì, poco prima delle 15, gli agenti della Sesta Sezione della Squadra Mobile milanese, in via Torino, hanno notato due uomini che, con fare sospetto e scambiandosi frequentemente cenni d’intesa tra loro, osservavano le borse e gli effetti personali dei cittadini intenti a consumare il pasto, presso i vari dehors.

Dopo essere entrati in un fast food, hanno rubato uno zainetto. I poliziotti, dato l’alto numero di cittadini e turisti presenti hanno seguito l’autore materiale del furto.