Ruba 11 capi di Armani. Coppia denunciata

Pensavano di aver fatto il colpaccio, rubando 9 magliette griffate. Ma sono stati beccati dalla polizia locale. È successo al Carrefour, dove una coppia di stranieri, residente a San Giuliano, ha cercato di uscire con alcuni capi di abbigliamento di Armani, senza pagarli. Valore della merce: 500 euro. I due erano entrati verso l’orario di chiusura del centro, dopo le 19. E, mentre cercavano il prodotto “giusto“, non si sono accorti che i loro movimenti avevano destato i sospetti degli agenti, che stavano svolgendo un servizio in borghese. La coppia non ha così superato i controlli all’uscita: nella borsa di lei, di origine americana, erano nascoste le magliette, a cui era stato rimosso l’antitaccheggio. L’uomo, un ecuadoriano, era già noto per diversi precedenti per ricettazione. Entrambi sono stati denunciati a piede libero per furto.