Rsa, il racconto della strage "Siamo carne da macello... Mascherine? Solo se avanzano"

di Andrea Gianni MILANO "Nelle Rsa a loro dire ci sono 70 casi positivi, che però l’amministrazione non vuole comunicare (dicono), ci sono stati nove morti in tre giorni. Pare attendano da un sacco di giorni l’esito dei tamponi mandati a Pavia ma non arriva nulla". Era il 5 marzo 2020, quando un messaggio inoltrato dall’ex direttore generale Welfare della Regione Lombardia Luigi Cajazzo all’allora direttore generale dell’Ats di Bergamo Massimo Giupponi (entrambi indagati con altre 17 persone, tra cui l’ex premier Giuseppe Conte e il presidente della Regione Attilio Fontana, nell’inchiesta della Procura di Bergamo sulla mancata istituzione della zona rossa ad Alzano e Nembro) riassumeva l’allarme lanciato dai medici di base di Zogno, nella Bergamasca. Giupponi assicurava che "siamo sul pezzo", confermando che "Zogno è una situazione delicata, presenza di Rsa critica". In quei giorni i contagi si diffondevano nelle residenze sanitarie per anziani, con focolai fuori controllo che hanno portato a un numero record di decessi di pazienti e anche di operatori. Le carte dell’inchiesta riportano decine di richieste di intervento rivolte dalle Rsa ad autorità sanitarie che all’epoca erano all’affannosa ricerca di mascherine e altri Dispositivi di protezione individuale, divenuti introvabili sul mercato. Già il 24 febbraio la...