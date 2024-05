Rozzano, sassaiola contro la sede Pd del comitato elettorale per Giuseppe Foglia: caccia ai responsabili

Rozzano – Sassate contro la sede elettorale del Pd: paura l’altra sera in centro a Rozzano. "Questa è la Rozzano sicura in cui viviamo. L’altra sera c’è stata un festa, democratica, civile e rispettosa in cui Giuseppe Foglia, candidato sindaco, ha presentato la sua squadra. Ora potete vedere le opere di squadristi. In pieno centro a Rozzano la sede del comitato elettorale è stata vandalizzata, distruggendo le vetrine con i manifesti elettorali di Giuseppe Foglia. Un atto gravissimo. Altro che “avanti così”, non avete il controllo sulla sicurezza della città".

Queste le parole di denuncia del comitato elettorale di Foglia con accuse palesi nei confronti di chi amministra Rozzano, città che è entrata nel vivo di una rovente campagna elettorale con scontri verbali frequenti soprattutto sui canali social. Ma se la lista guidata da Foglia e dal Pd accusa chi governa la città di scarsa gestione della sicurezza del territorio, dall’altra non raccolgono le accuse. "Condanno fermamente l’atto vandalico ai danni del comitato elettorale di Giuseppe Foglia. Democrazia è confrontarsi con le idee e non con le sassate alle vetrine - commenta il sindaco di Rozzano Gianni Ferretti -. Spero che gli inquirenti accertino presto l’accaduto e che puniscano i responsabili di questo atto ignobile. La massima solidarietà a Giuseppe Foglia e a tutti quelli che amano la democrazia nella nostra città. Chi pensa che violenza e vandalismo possano trovare spazio nel confronto politico si deve considerare mio avversario. In democrazia ci si confronta e anche scontra sulle idee, mantenendo sempre, come principio imprescindibile, il rispetto e il rifiuto di qualsiasi forma di violenza".

Sulla vicenda sono in corso indagini e sono al vaglio anche le immagini delle telecamere. Nel centrodestra la campagna elettorale è impegnativa, ma apparentemente senza grazia al campo largo, anzi larghissimo per Ferretti. Le frizioni invece ci sono nel centrosinistra o in quel che ne rimane. Il Pd è spaccato in due e un parte, entrata in Italia Viva, appoggia con una lista il sindaco di centrodestra Ferretti.