Rozzano, danneggiata sede comitato elettorale centrosinistra: in frantumi la vetrina con la foto di Giuseppe Foglia

Milano, 6 maggio 2024 – Amaro risveglio per il comitato elettorale del candidato sindaco di Rozzano Giuseppe Foglia, sostenuto dal centrosinistra (Partito Democratico, Alleanza Verdi Sinistra, lista civica Rozzano in Comune). Nella notte è stata danneggiata la vetrina della sede, in via Gerani 4. Probabilmente è stato lanciato un sasso contro la vetrina, mandata in frantumi, dietro cui campeggiava il manifesto elettorale di Foglia.

Ieri pomeriggio nella sede del comitato si era tenuta la presentazione delle liste e dei candidati a sostegno di Foglia, alla presenza anche dell'assessore Pierfrancesco Maran, candidato alle europee. "Gesto inaccettabile, gravissimo. Sono indignato, condanno fortemente l'atto vandalico ai danni del Comitato elettorale di Giuseppe Foglia – ha scritto in un post il sindaco di Rozzano, Gianni Ferretti, ricandidato per il centrodestra –. Il confronto e il dialogo sono la base fondante della nostra democrazia. Sassate e vandalismo contro una vetrina, sono gesti riprovevoli, fatti solo da persone ignobili".