Rozzano premia le sue trentatré stelle

Trentatrè “Stelle dello sport“ premiate a Cascina Grande. Un pomeriggio in cui i tecnici e gli atleti hanno illustrato al pubblico le proposte per la stagione 2024/25 con dimostrazioni pratiche: dalla danza alla ginnastica artistica senza dimenticare il tennis e gli sport di squadra, come la pallavolo, il basket e molte altre discipline, come pugilato e arti marziali. Fra le novità di quest’anno c’è la premiazione degli atleti che, nella scorsa stagione si sono distinti nella propria specialità. Le “Stelle dello sport“ segnalate dalle associazioni hanno ricevuto un attestato di riconoscimento da parte dell’amministrazione comunale per l’impegno e i risultati ottenuti.

"Ringraziamo tutte le realtà che anche quest’anno hanno accettato con entusiasmo di aderire a questa bella e rinnovata manifestazione – commenta Marco Paolini, assessore allo Sport -. Le nostre associazioni e società rappresentano un patrimonio prezioso e sono il vero spirito dello sport che emerge nello stare insieme, uniti da amicizia, lealtà e passione". Massimiliano Saggese