Rozzano, Ferretti nel nome del padre: "Pronto a raccogliere il suo testimone"

Mattia Ferretti è il candidato sindaco del centrodestra. Sarà lui a guidare la coalizione per il quinquennio 2025-2030 con la lista civica Rozzano per Ferretti, sostenuta da Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega per Salvini, dalla lista civica Alleanza per Rozzano e da Lombardia Ideale e Noi Moderati. Figlio del sindaco Gianni Ferretti, venuto a mancare lo scorso anno e attuale assessore al Bilancio e alle società partecipate del Comune, Ferretti rappresenta una candidatura che unisce continuità e innovazione per il futuro di Rozzano.

È pronto a guidare Rozzano? "Siamo pronti a lavorare per una città più inclusiva e dinamica, dove cultura, lavoro e sviluppo siano al centro delle politiche pubbliche. L’obiettivo è rendere Rozzano un modello di eccellenza, capace di offrire servizi di qualità, valorizzare il proprio patrimonio e creare nuove opportunità di crescita per tutti".

Segue l’idea di città che aveva suo padre? "Accetto questa candidatura con determinazione ed entusiasmo, lo stesso che da sempre metto nel mio lavoro e nella mia vita quotidiana. Ho vissuto da vicino l’impegno di mio padre alla guida della città, accompagnandolo dietro le quinte durante il suo mandato e condividendo con lui ogni sfida. La sua rielezione lo scorso anno, con un risultato straordinario, è stata il riconoscimento del grande lavoro svolto per la nostra comunità".

Ora dovrà colmare il vuoto lasciato da Gianni Ferretti? "La sua prematura scomparsa ha lasciato un vuoto profondo, ma oggi mi sento pronto a raccoglierne il testimone. Con lo stesso spirito e la stessa dedizione, voglio portare a termine il percorso da lui iniziato".

Mattia Ferretti è laureato in economia e commercio, con una seconda laurea in International Business and Entrepreneurship conseguita in lingua inglese, e attualmente collabora con l’Università di Pavia. Ha fondato una start-up che si è distinta tra le dieci più innovative d’Italia e oggi è a capo di un gruppo di aziende che impiega più di 200 persone. Appassionato di lettura e sport, dedica parte del suo tempo al sociale, sostenendo iniziative per l’inserimento lavorativo di giovani, immigrati e persone in difficoltà.