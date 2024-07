Rozzano, Elena Maria Bignami diplomata a 65 anni: “E ora sogno l’università”

Rozzano (Milano) – A 65 anni prende la maturità e ora punta dritta alla laurea. Si chiama Elena Maria Bignami, mamma di due figli oggi adulti. Aveva deciso di tornare sui banchi di scuola per realizzare il sogno che aveva da giovane: prendere un diploma. Oggi la signora Elena si è diplomata con 96/100 e sta già pensando al futuro. Un esempio concreto di chi ama la vita e sfrutta ogni stagione per viverla al meglio. Se affrontare l’esame di maturità non è mai semplice per nessuno, farlo a 65 anni è ancora più complesso e coinvolgente. Elena Maria Bignami, brillante e giovanile signora, da poche settimane ha conseguito il diploma in economia, finanza e marketing al liceo serale Italo Calvino.

Ci è voluta tanta determinazione e alla fine i risultati sono arrivati. Fra i progetto l’università e un corso per migliorare l’inglese. Ma prima un po’ di meritato riposo. Ora è il tempo di organizzare gite con gli amici e di dedicarsi alle sue passioni come l’uncinetto.

"Sono stata la più grande di età in questa sessione, a dimostrazione di come gli anni non siano un vincolo allo studio e ai risultati", racconta Elena Maria. "I corsi serali rappresentano infatti un’opportunità per riprendere un percorso formativo non concluso, potenziare le proprie competenze o acquisirne di nuove nel tentativo di migliorare anche la propria occupabilità". Studiare sui libri, andare a lezione tutte le sere, affrontare verifiche e interrogazioni è stato faticoso, ma Elena Maria non si è mai persa d’animo. Fra le sue materie preferite letteratura e storia.

"Provo un senso di riscatto, una grande emozione e soprattutto molta soddisfazione – dice ancora Elena Maria –. Frequentare la scuola superiore è stata un’esperienza meravigliosa che mi accompagnerà per sempre. Ringrazio tutti i miei compagni di corso, con cui ho stabilito un ottimo rapporto, gli insegnanti che hanno dimostrato grande disponibilità e i miei figli che sono stati al mio fianco lungo tutto il percorso senza smettere mai di supportarmi". L’amministrazione comunale ha espresso alla neodiplomata le congratulazioni "per l’importante traguardo raggiunto, insieme ai migliori auguri di realizzare tutti i suoi progetti futuri. La speranza è che la sua bella esperienza possa essere di ispirazione per altre persone".