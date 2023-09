ROZZANO: 6 Daspo e 2 Sanzioni, Città al Setaccio

Intervento di controllo del territorio da parte di polizia locale, gli agenti della divisione anticrimine e della squadra mobile, della divisione amministrativa e sociale della questura di Milano e del reparto prevenzione crimine della Lombardia. L’attività di controllo si è svolta principalmente nelle zone centrali della città tra le vie Mimose, Gerani e Lombardia, oltre a piazza Fontana a Quinto Stampi. Nel corso dell’operazione congiunta sono stati eseguiti 6 ordini di allontanamento. Di questi, uno per atti contrari alla pubblica decenza e cinque per condotte che limitavano la libera accessibilità e la fruizione dei trasporti pubblici locali. In totale sono state identificate 86 persone, di cui 52 italiani e 34 stranieri, e fermati oltre 30 veicoli. Fra tutti i soggetti controllati, 33 sono risultati con precedenti. Gli agenti hanno accompagnato in questura 5 cittadini di origine straniera per l’identificazione e il foto segnalamento, uno di questi è stato inoltre sanzionato perché trovato in possesso di un involucro contenente 27 grammi di droga. Una multa di 440 euro è scattata anche per un esercizio commerciale non in regola.

Valeria Giacomello