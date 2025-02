Rossodannata e “Il Danno” Marceca. Questa sera Balera Punk con dj

Torna il Balera Punk, per questa occasione in collaborazione con il Wild Urban Theatre, al bocciodromo di Cremona. Questa sera a partire dalle ore 21 due live in acustico: Rossodannata e Daniele “Il Danno” Marceca (ex Pornoriviste). La serata si concluderà con il dj Residence Bazoo. Le Pornoriviste, nate nel 1994 a Busto Arsizio (Varese), hanno rappresentato un pilastro della scena punk rock italiana per oltre due decenni. Cuore pulsante della band proprio Daniele “Il Danno” Marceca, voce e chitarra, capace di trasmettere emozioni crude e autentiche. Il loro scioglimento, avvenuto nel 2016, ha lasciato un vuoto nella scena punk italiana, ma il loro lascito musicale continua a ispirare nuove generazioni di musicisti. Oggi, sebbene le Pornoriviste non siano più attive come band, “Il Danno” continua la sua carriera musicale con progetti come Yokoano e il suo recente percorso in acustico, mantenendo viva l’eredità di una delle band che ha scritto la storia del punk italiano.