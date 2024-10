Ronn Moss sceglie Melegnano per una settimana di relax. Cerimonia al Castello Mediceo

Melegnano (Milano) – Melegnano is Beautiful. Ronn Moss, il mitico Ridge della celebre soap opera americana, trascorrerà alcuni giorni nella cittadina tra Lodi e Milano, nota per il Castello Mediceo.

Oggi, domenica 20 ottobre, l'attore e musicista statunitense, in Italia per un tour musicale, è giunto a Melegnano dove resterà addirittura fino a venerdì: sei giorni di tranquillità e relax per programmare i prossimi impegni nel nostro Paese. Per il suo soggiorno, Mossa ha infatti scelto AN Hotel Dépendance Melegnano.

Ronn Moss con un fan al castello di Melegnano (foto Facebook)

L’amministrazione comunale non si è fatta sfuggire l’occasione e ha organizzato per oggi, domenica, un evento pubblico in piazza con il celebre attore, invitato anche al palazzo comunale e ovviamente nel castello, dove nella Sala delle Battaglie si è tenuta una piccola cerimonia. E’ seguito poi in tour al mercato comunale.

“Siamo orgogliosi di averlo ospite – commenta Cristiano Vailati, assessore al Marketing territoriale – la vocazione turistica, la valorizzazione del nostro patrimonio storico passano anche da questi importanti eventi, dalla presenza di artisti del calibro di Ronn Moss per far conoscere la nostra bellissima città in tutto il mondo”