Romano Banco, la squadra che non perde mai: due anni senza conoscere sconfitte

Buccinasco, 26 aprile 2025 – “Non c’è due senza tre”. Così recitava lo striscione sventolato con orgoglio dai ragazzi del Romano Banco dopo aver vinto il Girone A categoria provinciali U17. L’annata 2008 del club biancoverde – che ha sede a Buccinasco – si conferma un’armata praticamente invincibile: questi ragazzi non perdono da quasi due anni e per loro è il terzo campionato di fila in bacheca. E il conto sale a quattro trofei, se si considera il titolo di campioni provinciali conquistato la scorsa stagione nella finale contro l’Orione. Già, l’Orione… L’unica squadra ad aver battuto i 2008 del Romano Banco negli ultimi tre anni. Era il maggio 2023, nell’ultimo atto valido sempre per il titolo provinciale. I numeri dei biancoverdi da settembre 2022 ad oggi fanno paura: 66 vittorie, 4 pareggi e 1 solo ko, quello sopra citato. Il Romano Banco ha dominato ad ogni livello, prima in Under 15, poi in Under 16 e ora in Under 17.

I gol fatti poi quasi non si contano più e solo quest’anno la squadra di Buccinasco è andata in rete 159 volte in 25 partite. Tutto questo è merito senza dubbio della lungimiranza del club milanese.

Al netto dei naturali addii di alcuni dei giocatori migliori approdati in club più blasonati, la società biancoverde ha sempre cercato di proseguire il cammino insieme ai ragazzi presenti in rosa fin dal periodo 2019-2021. Come l’attuale capitano Mattia Toscano e Tommaso Corti, che quest’anno è anche il bomber della squadra con 28 gol. Un’altra figura che è sempre rimasta al suo posto nelle varie stagioni è quella dell’allenatore Walter De Vecchi, forse il primo artefice del successo.

Il tecnico ha plasmato il gruppo fin dalla categoria Pulcini: “Già all’epoca erano un buon gruppo – spiega De Vecchi – hanno rafforzato il loro legame sia dentro che fuori dal campo anno dopo anno. Sono sempre stati uniti e non hanno mai creato problemi. E poi chiaramente sono bravi a giocare”.

Altro fattore: all’inizio della stagione attuale il mister dei 2008 del Romano Banco ha dovuto fare a meno di pedine offensive fondamentali come Marco Sommaruga e Tommaso Corti, partiti per lidi più prestigiosi. Ma nonostante la perdita di individualità preziose De Vecchi è stato capace di ottenere ancora di più dall’intera rosa: “Ora rispetto al passato segniamo maggiormente con tutta la squadra. A settembre avevo detto ai ragazzi che con l’addio di alcuni compagni molto forti avrebbero dovuto tutti impegnarsi di più”.

E adesso? Ora è tempo di difendere il titolo provinciale (Segrate, Garbagnate e una tra Barona e Sempione saranno le avversarie), poi si penserà finalmente al grande salto. Perché da settembre i 2008 del Romano Banco salvo colpi di scena disputeranno per la prima volta il campionato Regionale Under 18: “E qualcuno della squadra attuale andrà anche con gli Juniores. Il nostro obiettivo in generale sarà ancora quello di migliorarci anche in categorie più impegnative”, conclude De Vecchi.