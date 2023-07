Milano, ruba Rolex Daytona da 27mila euro in una palestra: arrestato in Spagna / VIDEO

Milano – Ieri pomeriggio un volo Barcellona-Milano ha riportato in Italia un 29enne romeno accusato di aver rubato con un complice connazionale ancora ricercato un Rolex Daytona Oysterflex da 27mila euro, sparito il 27 ottobre 2022 dall’armadietto di una palestra di via Galvani, a due passi dalla Centrale. Gli agenti del Servizio per la cooperazione internazionale di polizia (Scip) lo hanno preso in consegna dai colleghi spagnoli, che lo avevano arrestato a Madrid lo scorso 11 maggio, in esecuzione di un mandato di cattura europeo.

Il colpo

Le indagini degli specialisti della quarta sezione dell'Upg, sono scattate a seguito della denuncia di un 41enne italiano, che a fine ottobre dello scorso anno ha segnalato che qualcuno aveva rubato il suo Daytona mentre si trovava in palestra. I poliziotti hanno subito acquisito le immagini delle telecamere interne e hanno individuato i due ladri, che quel giorno si erano registrati per un accesso giornaliero nel centro sportivo, andandosene però pochi minuti dopo l’ingresso.

Le ricerche all'estero

Gli elementi raccolti anche grazie all'analisi dei tabulati telefonici hanno consentito agli investigatori di dare un nome a quei volti, tanto che il 6 febbraio 2023 i pm titolari del fascicolo hanno emesso un decreto di fermo di indiziato di delitto. Il provvedimento non è stato mai eseguito, perché nel frattempo i due romeni si erano trasferiti in Francia. L'11 maggio, uno di loro, il ventinovenne, è stato bloccato dalle forze dell'ordine iberiche, che hanno dato esecuzione all'ordinanza di custodia in carcere emessa dal gip del Tribunale di Milano. Ieri l'estradizione dalla Catalogna, con volo diretto di rientro all'ombra della Madonnina.