Milano, 18 luglio 2019 - Questa mattina, un uomo di 33 anni è stato rinvenuto senza vita in via Sant'Arnaldo, a Milano, nei pressi del bosco di Rogoredo. Lo rende noto l'Areu Lombardia. Sul posto è intervenuta la polizia ferroviaria: il medico del 118, si apprende, ne ha constatato il decesso per overdose.

Si tratta del secondo decesso per overdose al bosco di Rogoredo dall'inizio dell'anno. Il primo si era registrato all'inizio del mese di aprile, quando era stato rinvenuto il corpo senza vita di un 50enne italiano.