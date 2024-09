Rogoredo, lotta allo spaccio: 1.400 persone controllate e 19 arresti in un mese

Milano, 27 settembre 2024 – Sono 1.400 le persone controllate a settembre a Milano dalla Polizia di Stato nel bosco della droga a ridosso della stazione di Rogoredo e le aree limitrofe sino al comune di San Donato Milanese, 500 sono risultate avere precedenti di polizia. La polizia di Stato ha controllato 200 veicoli, arrestato 19 persone per reati inerenti agli stupefacenti e sanzionato 12 persone clienti dell'attività di spaccio nella piazza gestita prevalentemente da cittadini di origine marocchina.

È stato sequestrato denaro contante per circa 4mila euro e le sostanze stupefacenti sequestrate sono eroina, cocaina, shaboo e hashish. Nel periodo di riferimento sono state adottate 24 richieste di foglio di via obbligatorio a persone che, non avendo un legame con il territorio, sono state sorprese a delinquere in quelle determinate aree e 14 ordini di allontanamento a soggetti che impedivano l'accessibilità e la fruizione di aree interne delle infrastrutture, in questo caso ferroviarie. Nell'intero periodo da gennaio ad oggi, pertanto, sono oltre un centinaio i controlli del territorio, effettuati dagli agenti del commissariato Mecenate, finalizzati a contrastare la criminalità ed incidere sul degrado dell'area di Rogoredo e zone limitrofe.