Rogo in Rsa: evacuati ma nessun intossicato

Per fortuna nessun anziano è rimasto intossicato alla Fondazione Mantovani, dove ieri mattina è divampato un rogo in uno dei locali dove erano in corso dei lavori di ristrutturazione. Durante un intervento di natura idraulica, a causa di una scintilla in fase di saldatura, si è sviluppato un principio di incendio in una stanza del seminterrato. È entrato in funzione il sistema di allarme e, come da procedure e protocolli previsti, il personale ha proceduto a evacuare all’esterno tutti i residenti della Rsa di via Dalla Chiesa, che ospita oltre cento anziani. "Gli addetti anti-incendio, annualmente formati dall’azienda, hanno spento il principio d’incendio, grazie anche alle attrezzature presenti in casa famiglia e periodicamente sottoposte a manutenzione", spiegano dalla Fondazione. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che hanno anche provveduto all’installazione dei ventilatori per l’eliminazione del fumo. "Sono già in corso i sopralluoghi per la rapida risoluzione del problema" - assicura la onlus -. La.La.