Roghi notturni. Bruciano un bus e tre automobili

Due incendi a poco tempo di distanza l’uno dall’altro ma non collegati tra di loro, ieri notte a Cornaredo. Intorno alle 3 si è sviluppato il primo rogo che ha danneggiato un autobus in sosta all’esterno di un’officina. Alle 4.40 un altro rogo che ha completamente distrutto tre auto parcheggiate all’interno di una corte in via Cristoforo Colombo. A dare l’allarme sarebbero stati i residenti. Le fiamme sono divampate da una macchina parcheggiata proprio sotto alcune abitazioni della corte e di proprietà di un 48enne milanese, incensurato. In pochi istanti hanno interessato altre due auto e una parte del tetto del cascinale adiacente. La centrale operativa dei vigili del fuoco ha inviato sul posto 4 squadre e una ventina di pompieri, oltre a un mezzo del 118 e ai carabinieri della compagnia di Corsico. I pompieri hanno spento l’incendio e fatto i rilievi ma per ora non hanno riscontrato tracce utili a determinare la causa. Ro.Ramp.