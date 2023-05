Roghi in Vasari e Luxemburg Agli sfollati 350mila euro

La Giunta comunale ha deliberato fondi fino a 350mila euro per erogare aiuti economici agli abitanti sfollati del condominio di via Vasari 22, colpito da un incendio lo scorso 11 maggio in seguito all’esplosione di un furgone che trasportava bombole di ossigeno. Non solo. Una parte delle risorse sarà destinata alla palazzina di via Luxemburg 5 dove, lo scorso 9 aprile, un incendio ha distrutto il quinto piano e parte del quarto.

Gli assessori Lamberto Bertolé (Welfare) (nella foto), Pierfrancesco Maran (Casa) e Giancarlo Tancredi (Rigenerazione urbana) spiegano che la Giunta ha deciso di riconoscere un contributo per l’acquisto di effetti personali o beni per esigenze di tipo sanitario, scolastico, abitativo o professionale andati persi nell’incendio. Il rimborso, fino a 2mila euro per gli abitanti degli appartamenti maggiormente colpiti e fino a 500 euro per quelli che hanno subito danni correlati, riguarderà le spese documentate fatte entro 90 giorni dall’evento e sarà a disposizione dei 28 nuclei di via Luxemburg e dei 14 nuclei colpiti dallo scoppio in via Vasari. Il Comune sosterrà, con un aiuto fino a 1.500 euro, le spese di alloggio in albergo o altre strutture temporanee dei primi 30 giorni dopo l’incendio.

Sempre sul fronte dei fondi, ma questa volta per l’educazione, il Governo ha stanziato 60 milioni di euro per i centri estivi e il Comune spera, nella ripartizione, di ottenere un milione per rientrare dallo sforzo fatto in bilancio per garantire questo servizio ai bambini e alle loro famiglie. Lo ha comunicato ieri la vicesindaco Anna Scavuzzo.

Massimiliano Mingoia