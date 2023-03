Rocambolesco incidente in piazza Udine, un'auto finisce nella rotonda

L'incidente in piazza Udine

Milano – Rocambolesco incidente qualche minuto prima delle 9 di oggi in piazza Udine. Una Toyota e una Jeep Renegade si sono scontrate in prossimità dell'incrocio con via Carnia: l'impatto è stato così violento che la prima auto ha scavalcato i cordoli che delimitano la rotonda centrale della piazza e ci è finita dentro.

Per fortuna, stando alle prime informazioni, i due conducenti, un uomo di 27 anni e una donna di 32, non avrebbero riportato gravi ferite; sono stati soccorsi dai sanitari di Areu e trasportati in ospedale. In piazza Udine sono stati inviati gli agenti del Radiomobile della polizia locale per effettuare i rilievi e accertare la dinamica dell'accaduto.