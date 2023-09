Roberto Bolle in Duomo Lezione alla sbarra per 2.300 allievi E due nuovi corpi di ballo

MILANO

La magia si è ripetuta ancora e ha regalato una sorpresa in più. Perché Roberto Bolle non solo è riuscito a trasformare di nuovo Piazza Duomo in una sala prove per la più grande lezione alla sbarra della storia. Ma ha ricevuto anche la conferma che il governo sta creando due nuovi corpi di ballo, garantendo più attenzione al settore, come l’étoile della Scala va chiedendo da anni. "Sono quasi due anni e mezzo che parliamo della necessità di fare qualcosa per la danza, c’è stato un tavolo, presenteremo presto tutte le idee che ne sono uscite", ha detto Bolle. Proprio per richiamare l’attenzione sul popolo della danza in Italia (‘una realtà enorme tra le scuole e gli addetti ai lavorì), Roberto Bolle aveva deciso un anno fa di organizzare, nell’ambito di On Dance, il Ballo in Bianco, migliaia di allievi riuniti in piazza Duomo per una lezione alla sbarra. Il successo è stato tale che quest’anno i danzatori presenti, dai bambini agli adolescenti, arrivati da tutta Italia, hanno raggiunto il numero di 2300, la capienza massima.