Rivoluzionata la viabilità. Partono i lavori in piazza

Rivoluzione viabilistica in città. Da mercoledì sarà vietato l’accesso a piazza Martiri della Libertà e cambierà il senso unico in via Repubblica. Iniziano infatti i lavori di riqualificazione della piazza. Gli interventi sono quelli previsti dal Pnrr e porteranno a un cambiamento nella piazza che diventerà più a misura d’uomo, senza posti auto e con alcune installazioni al centro. Da mercoledì sarà disposta la chiusura al transito di auto e mezzi di via Portone, nel tratto compreso fra vicolo Portone e piazza Martiri della Libertà. Non si potranno più utilizzare i parcheggi di via Portone, quello spazio verrà utilizzato come deposito materiali per il cantiere. Contemporaneamente sarà disposta la chiusura al transito di piazza Martiri della Libertà, tranne che per i residenti. Le automobili che arrivano da vicolo Portone dovranno obbligatoriamente svoltare a sinistra, tornando su via Piave. È quindi istituito il divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli sulle aree interessate dai lavori. Per consentire l’accesso alle vie Repubblica e Bertola è temporaneamente disposta l’inversione del senso unico di marcia in via Repubblica, nel tratto compreso fra via Piave e via Bertola, con accesso da via Piave in direzione di via Bertola e obbligo di svolta a sinistra all’incrocio con piazza Martiri. È disposto anche il divieto di accesso in via Repubblica da piazza Martiri della Libertà e istituito l’obbligo di svolta a destra all’intersezione tra via Repubblica pedonale e via Bertola. È istituito inoltre l’obbligo di svolta a sinistra per i veicoli in uscita dal parcheggio di via Repubblica 114. Nei giorni successivi, in base all’avanzamento dello stato dei lavori, sarà poi istituito il divieto di sosta in piazza Martiri per consentire la rottura dell’asfalto. Peggiora quindi la situazione dei parcheggi e dei cantieri aperti. I lavori della piazza si aggiungono a quelli in corso su via Matteotti, sempre per il Pnrr, che porteranno con sé la riqualificazione delle vie e nuove piste ciclabili.