Ritrovato Marco Fortuna: era misteriosamente scomparso giovedì scorso

Cassano d’Adda (Milano), 5 luglio 2023 – Marco Fortuna è stato ritrovato. Il 35enne era scomparso giovedì . Dopo una cena con gli amici in un ristorante di Cassano d'Adda.

La sua Peugeot 208 gialla era stata ritrovata in zona Corvetto a Milano con all'interno documenti e telefono.

L’appello della madre

Una scomparsa che aveva angosciato e preoccupato la madre, Rossy Mantegna . che aveva lanciato un appello, molto condiviso sui social, per avere informazioni utili a ritrovare il figlio.

Marco Fortuna, residente a Cassano d’Adda ma originario di Sesto San Giovanni , era stato visto la notte tra sabato e domenica a Cinisello Balsamo dove avrebbe passato la notte in un hotel. E alla fine, dopo qualche segnalazione che non aveva dato buoni frutti Marco Fortuna è stato ritrovato nella notte tra martedì 4 e mercoledì 5 luglio 2023.

Impegno sociale

L’appello della famiglia era stato subito rilanciato da “L’Approdo”, l’associazione di Rivolta d’Adda, nel Cremonese, della quale lo scomparso è vicepresidente. Da anni, Fortuna è impegnato nel gruppo che aiuta a risollevarsi chi è caduto in una dipendenza da droga, gioco d’azzardo o alcol. Per questo il suo allontanamento non aveva trovato spiegazioni valide né per la madre né per i suoi amici