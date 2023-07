Disperata madre di Marco Fortuna, "Chiunque abbia notizie contatti le forze dell'ordine"

Dalla serata di giovendì scorso non si hanno più notizie di Marco Fortuna (nella foto), trentacinquenne di Cassano, originario di Sesto San Giovanni. La madre, Rossy Mantegna, è disperata e chiede aiuto a tutti: "Se qualcuno ha sue notizie contatti subito le forze dell’ordine. Ogni informazione può essere essenziale", dice dopo giorni di angoscia. Al lavoro senza sosta ci sono i carabinieri di Pioltello, che stanno battendo palmo a palmo il territorio alla ricerca dell’operaio.

L’uomo si sarebbe allontanato a bordo di una Peugeot 208 gialla targata GC220CZ dopo una cena con gli amici in un ristorante della città. Gli investigatori stanno scavando nella sua vita alla ricerca di un appiglio che possa metterli sulla strada giusta per rintracciarlo. L’appello della famiglia è stato subito rilanciato da “L’Approdo”, l’associazione di Rivolta d’Adda, nel Cremonese, della quale lo scomparso è vicepresidente. Da anni, Fortuna è impegnato nel gruppo che aiuta a risollevarsi chi è caduto in una dipendenza da droga, gioco d’azzardo o alcol. Una sensibilità in contrasto con lo strappo di un allontanamento volontario senza più dare notizie di sé. E’ difficile credere che se ne sia andato senza una parola. Ma è l’ipotesi alla quale si aggrappa chi lo ama, le altre sono troppo dolorose anche solo per essere prese in considerazione. Bar.Cal.