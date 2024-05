Ritorna "NaturalMentEssere". Il festival del benessere psicofisico

Laboratori e workshop, pratiche e trattamenti olistici, performance artistiche, un mercatino di artigianato handmade e di riciclo creativo, piccoli produttori locali etici.

Torna al Parco Nord Milano NaturalMentEssere, il festival dedicato al benessere psicofisico in armonia con l’ambiente e la natura, che si terrà in Cascina Centro Parco oggi e domani. Per l’occasione, la sede di via Clerici si trasformerà in un luogo unico a disposizione di tutti, adulti e bambini, dove trascorrere un intero fine settimana in armonia con la natura e con sé stessi attraverso tante proposte all’insegna della sostenibilità. "NaturalMentEssere promuove il vivere in sintonia con la natura che significa prendersi cura di sé e dell’ambiente circostante attraverso una visione olistica che coinvolge corpo, anima e mente – spiega Gemilè Mandegari, ideatrice e organizzatrice dell’evento –. Il ricco programma del festival ci conduce alla consapevolezza che una vita in armonia con la Terra è il più grande dono che possiamo farci per vivere in continuità con l’universo concentrandoci nel qui e ora con delicata lentezza". Novità di quest’anno sarà l’appuntamento con la dottoressa Livia Morini, che condurrà il convegno di bioterapia nutrizionale: i partecipanti scopriranno come l’alimentazione sia una vera e propria medicina per il benessere del corpo e della mente. Prosegue anche quest’anno la collaborazione con Plasticfree, per informare e sensibilizzare più persone possibili per un mondo senza plastica monouso.

La onlus organizzerà una passeggiata ecologica oggi 11 alle 10 per conoscere i luoghi del parco e contribuire volontariamente alla raccolta di microrifiuti abbandonati. "Siamo felici di ospitare anche quest’anno NaturalMentEssere, perché i parchi urbani sono dei veri e propri presidi sanitari, garanzia di benessere e salute per le nostre città - commenta Marzio Marzorati, presidente di Parco Nord Milano –. I cittadini cercano sempre più benessere all’aria aperta e nella natura, e noi siamo pronti a raccogliere questa sfida e a promuovere il benessere del corpo e della mente come valore aggiunto che gli ecosistemi naturali portano alla salute delle comunità".