Cormano, lavori all’asilo nido “Il Trenino“: bimbi in trasferta al Bruco Verde

Ristrutturazione per “Il Trenino“ Bimbi in trasferta

Cormano (Milano) – Interventi di ammodernamento strutturale all’asilo nido “Il Trenino” di via XXIV Maggio e i piccoli, dal prossimo settembre, saranno trasferiti a “Il Bruco verde“ di via Somalia, che sarà riaperto dopo 5 anni di chiusura.

Per le strutture comunali della primissima infanzia di Cormano, i mesi estivi e autunnali saranno all’insegna dei lavori e dei traslochi, partendo proprio dalla struttura di via XXIV Maggio: questo nido del quartiere di Fornasè, limitrofo al "Parco dell’Acqua" di via da Vinci, sarà riqualificato grazie al finanziamento Pnrr di 240mila euro che il Comune di Cormano ha ottenuto, qualche mese fa, dal Ministero della pubblica istruzione, nell’ambito dei Piani di intervento per i nidi e per i servizi educativi per la prima infanzia: sono previste opere per la messa in sicurezza degli impianti secondo le normative viventi.

Le classi, con i bebè, i piccoli e le loro maestre, del “Trenino” saranno così accolte nelle aule di un nido che, invece, ritorna a disposizione delle famiglie: “Il Bruco verde”, nel quartiere di Molinazzo, che era stato un nido fino al 2015 e che, a causa del drastico calo delle iscrizioni, fu convertito in un centro per l’infanzia per i bambini fino ai 6 anni di età. Lo rimase per 3 anni fino al 2018, quando fu chiuso.

Con la fine dell’estate, quindi, riaprirà dopo un intenso restyling per una spesa di circa 300mila euro. Intanto per questa mattina, "Il Trenino" organizza un open day, per far conoscere alle famiglie dei piccoli l’organizzazione, i servizi offerti e il personale della struttura. Ricapitolando, per l’anno scolastico 202324 i nidi comunali aperti sul territorio cormanese saranno due: “Il Bruco verde”, appunto a Molinazzo, e il “Giro… giro… tondo” di via Comasinella, al quartiere di Brusuglio.