Tra golf, buon cibo e solidarietà: il circuito Ristogolf sostiene Fondazione Rava

Milano – Al progetto “Ci prendiamo Cura di Te” della fondazione Francesca Rava NPH Italia ETS saranno devoluti i fondi del Circuito Ristogolf, dodicesima edizione. Il tour itinerante sui green italiani, tra Lombardia, Veneto e Toscana, che unisce la passione per lo sport e della buona cucina, prosegue sino al 6 ottobre. L'associazione ristoratori golfisti, abbreviata in Ristogolf, è nata nel 2012 per incrementare e sviluppare il gioco del golf e appassionati gourmand.

Ideato dall’associazione ristoratori albergatori & Co. Golfisti è presieduta dagli chef Enrico Cerea e Giancarlo Morelli e guidata dal direttore Dario Colloi. Ristogolf è riconosciuta dalla FIG Federazione Italiana Golf e affiancata dalle associazioni di categoria più importanti d’Italia: Le Soste, Euro-Toques Italia, JRE-Jeunes Restaurateurs, Associazione Italiana Food&Beverage Manager.

Come da tradizione, la conclusione di ogni gara è accompagnata da un live showcooking. Ospiti per la prima volta alcuni tra i vincitori del programma televisivo MasterChef Italia, oltre a tanti altri volti noti della cucina e della tv. Ristogolf ogni anno affianca un progetto di Charity, l'edizione 2024 è a sostegno della Fondazione Francesca Rava NPH Italia ETS, che dal 2000 aiuta l’infanzia e l’adolescenza in condizioni di disagio, le mamme e le donne fragili in Italia, in Haiti e nel mondo. Un grande impegno, in Italia e all’estero con le adozioni a distanza, numerosi progetti, la sensibilizzazione sui diritti dei minori e la diffusione della cultura del volontariato contribuendo al raggiungimento dei Sustainable Development Goals dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite (UNSDG), anche grazie a un lavoro al fianco delle aziende e della società civile.

Il progetto “Ci prendiamo Cura di Te” per la povertà sanitaria dei minori in Italia è rivolto a bambini e ragazzi in carico ai servizi sociali e accolti in comunità e casa-famiglia, a bambini piccoli seguiti insieme alle madri da sportelli di prima infanzia, a famiglie prive dell'accesso al Servizio Sanitario Nazionale e ai ragazzi dai 14 ai 18 anni in strutture appartenenti al circuito penale minorile, per aiutarli ad accedere alle visite specialistiche non coperte dal SSN, per supportare la formazione professionale degli educatori delle comunità attraverso incontri con uno psicologo specializzato, per realizzare laboratori creativi/ambientali e attività educative/sanitarie per i ragazzi e i bambini accolti in comunità e case famiglia.

Ristogolf si impegna a sostenere la Fondazione con “Gioca per Fondazione Francesca Rava NPH Italia ETS per aggiudicarti un posto al Teatro Alla Scala!”. Durante ogni tappa, i generosi Ristogolfisti che avranno effettuato una donazione in favore della Fondazione proveranno ad aggiudicarsi un posto alla “Serata straordinaria Teatro Alla Scala”, l’annuale appuntamento a teatro con la Fondazione Rava con madrina l’attrice Martina Colombari.

Queste le prossime tappe: 24 Luglio al Golf Club Monticello - Cassina Rizzardi (CO) 4 Settembre al Golf Club Padova - Galzignano Terme (PD) L' evento conclusivo del Circuito Ristogolf è in al Gallia Palace Beach Golf Spa Resort 5* Punta Ala.