Rubano un portafoglio. Prese due borseggiatrici

Sono riuscite a sfilare il portafoglio con dentro 300 euro a una donna di 70 anni. Ma le due borseggiatrici, una ventinovenne e una ventiquattrenne, entrambe di origine bosniaca, sono state bloccate e arrestate dagli agenti di polizia locale che ieri controllavano l’area attorno al Castello Sforzesco. E la vittima ha riavuto tutto.

Le due hanno notato un gruppo di turisti con davanti la guida, che camminavano sul lato di viale Gadio, quindi si sono accodate e, avanzando tra le persone, hanno raggiunto una donna di 70 anni. Una delle due, “coperta“ dall’altra, è riuscita ad arraffare il portafoglio dall’interno della borsa. Ma agli agenti in servizio in borghese, diretti dal comandante Gianluca Mirabelli, non è sfuggita la scena e sono intervenuti per fermare le donne in flagrante di reato. Hanno entrambe numerosi precedenti per reati contro il patrimonio. La ventinovenne è incinta di sette mesi e risulta essere senza fissa dimora. Per entrambe, la direttissima sarà domani.

M.V.