Risse e aggressioni. Via la licenza al Vip Club

Risse e aggressioni tra avventori ubriachi, anche con la partecipazione di alcuni buttafuori, liti iniziate all’interno e proseguite all’esterno della discoteca fino alle prime ore del mattino. Da anni il Vip Club è sotto la lente di ingrandimento della polizia di Stato e, dopo essere stato chiuso 6 volte in 6 anni, ieri il Questore di Milano Giuseppe Petronzi ha revocato la licenza. Il locale di via Granelli già a gennaio era stato chiuso per 15 giorni. Negli ultimi mesi, gli agenti sono intervenuti per diversi episodi: a luglio per una lite all’interno del locale con un uomo finito in ospedale con una prognosi di 7 giorni e a ottobre per una rissa nelle immediate vicinanze che ha richiesto l’intervento di quattro volanti. In quest’ultimo caso sono stati fermati alcuni sudamericani, tutti con numerosi precedenti penali per reati contro la persona e per violazione alla normativa sugli stranieri. Un giovane era stato abbandonato riverso a terra con una vistosa ferita alla testa, dimesso poi con 30 giorni di prognosi.La.La.