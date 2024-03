Risse con coltello e machete, licenza sospesa per due bar a Milano

Licenza sospesa per due bar di Milano, divenuti teatro di risse. Il questore Giuseppe Petronzi ha disposto la chiusura per 15 giorni degli esercizi pubblici "HN Restaurant & Bar" di via Cesare da Sesto, a Milano, e del Bar Centrale, di via Bellini, a Pioltello.

Nel locale milanese a fine febbraio sono stati aggrediti due clienti, che hanno riportato ferite da arma da taglio. I poliziotti, attraverso i filmati di videosorveglianza del locale, hanno accertato che la lite, iniziata prima verbalmente all'esterno del locale tra due fratelli e altri due uomini, era poi passata alle vie di fatto. I due fratelli, dopo aver colpito più volte gli i 'rivali' sono rimasti all'esterno del locale mentre gli altri due si sono allontanati per poi ritornare poco dopo armati di coltello e machete. Nell'occasione, all'esterno del locale, questi ultimi, con dei fendenti, hanno ferito un amico dei due fratelli alla mano e al fianco. Successivamente, sono entrati nell'esercizio commerciale e con il machete hanno colpito e ferito alla mano uno dei due fratelli.

Mentre al bar di Pioltello la licenza è stata sospesa perché divenuto luogo di ritrovo per pluripregiudicati e persone socialmente pericolose, con precedenti penali e di polizia, oltre che teatro di risse. Il locale è stato in passato destinatario di due provvedimenti di revoca della licenza per analoghe problematiche.